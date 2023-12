Droga, corriere con 26 chilogrammi di hascisc bloccato in A1

Un carico di oltre 26 chili di hascisc è stato intercettato dalla Polizia Stradale in servizio lungo l'autostrada A1 nel tratto tra i caselli di Pontecorvo e Cassino, in provincia di Frosinone. Viaggiava su una Renault Twingo che gli agenti hanno controllato, insospettiti dal fatto che il conducente avesse subito rallentato appena accortosi della loro presenza.

A insospettire di più gli uomini del vicequestore Stefano Macarra è stato l'insolito profumo d'olio di canfora nell'abitacolo, i precedenti dell'automobilista e il fatto che l'auto non fosse la sua ma intestata ad un altro pregiudicato.

Esaminando la Twingo hanno notato sotto il sedile del passeggero un taglio anomalo sulla moquette ed i bulloni di ancoraggio del sedile graffiati come se fossero stati svitati più volte.

Gli agenti hanno scoperto così una botola che nascondeva un vano al cui interno erano sistemati numerosi involucri pieni di hascish per un totale di 26 chili e 385 grammi.

L' uomo è stato arrestato per detenzione e traffico di sostanza stupefacente e condotto presso la casa circondariale di Cassino a disposizione del sostituto procuratore di turno.



