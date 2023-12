Daniela di Giulia Scotti vince il Tuttoteatro.com arti sceniche

Daniela scritto diretto e interpretato da Giulia Scotti è il progetto vincitore della diciassettesima edizione del Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche Dante Cappelletti 2023. La giuria, presieduta da Paola Ballerini lo ha annunciato domenica 10 dicembre al Teatro India a Roma. Rilevando una forte partecipazione femminile, sia per la drammaturgia che per la regia e la recitazione la giuria assegna, a maggioranza, il Premio a Daniela "Per aver creato, a partire da una storia familiare, un incrocio poetico tra la parola e il segno grafico, attraverso uno stile asciutto di racconto e una formatività soffusa e a tratti fragile; per aver evidenziato senza retorica una condizione patologica troppo spesso stigmatizzata su cui gravano tuttora ignoranza, rimozione e speculazione commerciale". Menzione speciale a Triscaidecafobia di Giano. Il Premio Tuttoteatro.com Renato Nicolini è stato assegnato ex aequo a Massimiliano Civica e Spin Time. "Massimiliano Civica - si legge - è il regista italiano che più si è rivolto, negli ultimi due decenni, a una spoliazione del teatro di ogni orpello e superfluo apparato spettacolare per andare alla radice dei testi e di un incontro rinnovato tra drammaturgia e attore. E in una direzione analoga si è fortemente impegnato, prima come consulente artistico e poi come direttore del Teatro Metastasio di Prato".

Lo stesso Premio è stato assegnato a Spin Time: "Per aver realizzato nella città di Roma un progetto culturale innovativo e partecipato. Il grande palazzo ex Inpdap, in via di Santa Croce in Gerusalemme, da dieci anni è un'occupazione abitativa, che dà casa a oltre 500 persone di 27 etnie diverse. Da qui ogni mattina escono 150 giovanissimi per andare a scuola. Una convivenza virtuosa sulla quale si radica la trasformazione di questo luogo in centro culturale polifunzionale, riferimento per associazioni e artisti non solo romani, oggi minacciato di sgombero. Un bene comune estraneo a ogni logica del profitto".

La giuria del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser 2023 ha eletto vincitore Frammenti di una matrice pronta a esplodere di Silvano Richini e i Molom. La giuria popolare ha scelto il progetto di spettacolo No di Annalisa Limardi.



