Con le romanze di Alfano l' esordio discografico di Anna Pirozzi

E' dedicato alle romanze più belle, per lo più inedite e comunque poco e sconosciute, di Franco Alfano, camerista e compositore del primo Novecento, l'esordio discografico dal vivo del soprano Anna Pirozzi. La cantante napoletana, acclamata nei principali teatri d'opera italiani e stranieri, presenterà in anteprima l'album ''Songs'' il 13 dicembre alle 19 (ingresso libero fino a esaurimento posti) al Teatro dell' Opera di Roma, dove in questi giorni è impegnata nelle repliche della messa in scena originale di Tosca, il capolavoro pucciniano che il 9 dicembre l' ha vista debuttare con grande successo sul palcoscenico del Costanzi. Il disco, uscito da Resonus Classics, nasce dalla collaborazione in seno alla Royal Opera House di Londra, dove Pirozzi è invitata costantemente, con la pianista italiana Emma Abbate e Bozidar Vukotic al violoncello. Il soprano è stata scelta con due tra i più raffinati cameristi attivi in Inghilterra per questo progetto che prosegue le indagini di Emma Abbate sulla vocalità colta novecentesca, dopo i dischi dedicati a Ildebrando Pizzetti e Mario Castelnuovo-Tedesco. "La lunga tradizione della romanza da camera è stata in parte oscurata dal grande successo dell'opera - spiega Abbate -. Franco Alfano ne è un classico esempio: nonostante il suo nome sia legato principalmente al completamento di Turandot di Puccini, oltre a una dozzina di opere scritte da lui stesso, è stato anche autore di composizioni da camera e di liriche di altissimo livello. Quando ho incontrato Anna, ho subito capito quanto la sua voce, dotata al contempo di potenza drammatica e di delicatezza, fosse perfetta per raffigurare i temi di queste liriche''.

Anna Pirozzi, reduce dai trionfi internazionali di Medea per il centenario di Maria Callas e dal recente debutto nel ruolo di Elisabetta nel Don Carlo di Verdi, racconta: "Mi sono sentita onorata e spaventata quando Emma mi ha proposto il progetto. La sfida era troppo attraente e mi ci sono buttata con tutta l'anima. Adoro la musica da camera e queste delicate romanze mi consentono di esaltare le sfumature più delicate della mia voce, che spesso vengono meno notate quando si ha fama di soprano drammatico e di belcantista''.



