Cittadinanzattiva, oltre mille pazienti in pronto soccorso

"Nella giornata di oggi alle ore 14.55 ci sono 1.069 pazienti nei pronto soccorso del Lazio in attesa di posto letto/trasferimento. I numeri, che erano sensibilmente calati nei mesi scorsi con un andamento medio di 450 pazienti/giorno in attesa di posto letto dopo i picchi di oltre 85 pazienti/giorno del gennaio 2023, tornano a sfondare quota 1.000.

Chiunque può vedere la situazione nella pagina Pronto Soccorso - Salute Lazio". A dirlo è Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio.

"Essere tornati a numeri così importanti deve imporre a tutti azioni decise sulla gestione della presa in carico nel territorio prima di tutto, e nella corretta, adeguata e condivisa gestione del "boarding" all'interno delle strutture ospedaliere. Non si può a continuare a scaricare sul pronto soccorso, sui medici e sugli operatori sanitari dei pronto soccorso le inefficienze, le incapacità e le inappropriatezze di un sistema vecchio, statico e incapace di riforme sostanziali.

Siamo arrivati al punto che ormai viene consigliato apertamente di andare nei pronto soccorso per fare analisi, visite che altrimenti avrebbero liste di attesa indicibili. Riteniamo urgente che il presidente Rocca convochi un tavolo di lavoro regionale per la gestione delle liste di attesa e dei PS.

Non è più il tempo dell'attesa. Serve agire rapidamente", conclude il responsabile di Cittadinanzattiva Lazio.



