Frosinone e Torino pareggiano 0-0 nel lunch match della 15/a giornata di Serie A. Partita equilibrata con gli ospiti vicini al gol al termine del primo tempo con un palo colpito da Ilic; mentre i padroni di casa nella ripresa hanno provato a passare in vantaggio sfruttando i maggiori spazi.

Lo stadio Stirpe si conferma un fortino per i laziali che tra le mura amiche hanno conquistato ben 17 punti sui 19 in classifica. Il Torino sale a 20 punti.



