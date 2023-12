Hanno iniziato a litigare in strada, prendendosi a calci e pugni. E' accaduto ieri sera in piazza Ormea, in zona Casalotti, alla periferia di Roma. Protagonisti tre giovani, un italiano e due fratelli albanesi, tra i 18 e i 23 anni. Sul posto i carabinieri della stazione Casalotti che li hanno denunciati per rissa. I giovani hanno rifiutato le cure mediche.



