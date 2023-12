Premio Lelio Luttazzi, a Roma la serata conclusiva

Sarà assegnato il 13 dicembre a Roma nell'Aula Magna dell'Università La Sapienza il premio Lelio Luttazzi, intitolato alla memoria del grande maestro triestino che fu musicista, scrittore, attore e presentatore televisivo ma anche compositore, direttore d'orchestra e uno dei più grandi pianisti jazz italiani.

La serata, condotta dal maestro Paolo Tagliaferri, è organizzata dalla Fondazione Lelio Luttazzi in collaborazione con l'Istituzione Universitaria dei Concerti. Il premio si avvale dell'alto patrocinio del Parlamento Europeo fin dalla prima edizione e ed è patrocinato da presidenza del Consiglio dei Ministri, Mic, Siae, Agis, NuovoImaie, Comune di Roma, Comune di Trieste, in collaborazione con Venetojazz e Casa della Musica di Trieste.

I giovani finalisti della quinta edizione - scelti durante la prefinale che si è svolta a Trieste il 1 dicembre - si contenderanno il titolo di miglior Giovane pianista autore jazz.

Il vincitore, che riceverà una Borsa di Studio di duemila euro dalla Fondazione Luttazzi, suonerà al Concerto conclusivo del Premio Lelio Luttazzi in programma al Casinò municipale di Sanremo il 15 dicembre. Nel corso della serata romana si esibiranno Manuel Magrini al pianoforte, Massimo Moriconi (contrabassista di Mina e, ininterrottamente, di Lelio Luttazzi) e Giovanni Colasanti alla batteria. Il Premio Lelio Luttazzi nasce con l'intento di scoprire i nuovi talenti della musica italiana, in particolare pianisti autori jazz.



