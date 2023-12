Più Libri, record di 115mila presenze, nel 2024 anche a Venezia

Chiude con un record assoluto di 115mila presenze Più Libri più Liberi 2023 che nella prossima edizione travalicherà il Tevere per approdare a Venezia con Più libri Più Laguna: una serie di appuntamenti di avvicinamento per i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Lo ha annunciato la curatrice e responsabile del programma, Chiara Valerio, nella prima conferenza stampa conclusiva che diventerà d'ora in poi una tradizione.

"È la mia prima volta da curatrice alla Fiera, ma è la 15/a volta in varie posizioni, spettatrice, autrice, intervistatrice.

Sono molto legata a Più Libri, come ad altre manifestazioni. Le fiere servono a familiarizzare con il libro. Quest'anno ho voluto che fosse dedicata a 'Nomi Cose Città Animali' perché tutti ci esercitassimo a lavorare con regole condivise e a cambiarle. Il prossimo anno il tema sarà 'La misura del mondo' dedicato a Marco Polo" ha spiegato Chiara Valerio.

Il programma di avvicinamento alla Fiera 'Più Libri tutto l'anno' sarà suddiviso in tappe, in collaborazione con Biblioteche di Roma, le cui sedi diventeranno luoghi dell'immaginario. Si inizierà l'11 gennaio alla Biblioteca Mameli, con la scrittrice Nadia Terranova nella tappa Trebisonda, città turca visitata da Marco Polo nel suo viaggio di ritorno verso Venezia. "Ogni incontro avrà il nome di una tappa del viaggio di Marco Polo" ha detto Valerio. Gli incontri di Più libri più Laguna a Venezia, un progetto di Più libri più liberi, insieme a Palazzo Grassi e Libreria Marco Polo, saranno ospitati nel Teatrino di Palazzo Grassi. Si inizierà il 16 febbraio 2024 con Zerocalcare, seguito da Lorenzo Gasparrini il 27 maggio e si chiuderà con Rosi Braidotti il 6 giugno. "Altro appuntamento importante a Roma sarà il Marco Polo di Bellonci con la nuova prefazione di Alessandro Barbero e le note di Stefano Petrocchi, che uscirà ad aprile per Mondadori, mentre la nuova traduzione del Milione di Giordano Tedoldi con postfazione di Renata Pisu uscirà per Marsilio a gennaio" ha detto Valerio.





