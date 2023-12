Lazio: Regione, 800mila euro per centro formazione Amatrice

La Giunta regionale del Lazio, con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 e la proposta di legge di stabilità 2024, sostiene le attività convittuali e semiconvittuali del Centro di formazione professionale di Amatrice, destinando risorse finanziarie pari a 800 mila euro per le annualità 2024 - 2025.

Il Centro di formazione e il convitto sono un'eccellenza del reatino e rappresentano anche strumenti di lotta per il contrasto all'abbandono delle aree interne. Per questo, la Regione Lazio ha destinato le risorse necessarie, che si aggiungono a quelle previste per le attività di istruzione e formazione professionale ordinaria.

"Una grande risposta che l'amministrazione Regionale, guidata da Francesco Rocca, vuole dare al nostro territorio. La nostra missione dal giorno dell'insediamento è quella di mostrare vicinanza ai territori provinciali abbandonati da anni. Con la legge di bilancio, finalmente diamo spazio a chi per troppi anni è stato dimenticato - ha commentato l'assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi - Il Centro di formazione professionale di Amatrice, infatti, rappresenta una specialità territoriale, che si è sempre distinta nella cittadina distrutta dal terremoto del 2016. I fondi stanziati rappresentano un cambio di passo, per risposte concrete alle arre interne".



