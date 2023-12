Frosinone: Di Francesco, questa squadra continua a sorprendermi

Eusebio Di Francesco vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pari con il Torino. "Questa squadra non finisce mai di sorprendermi - dice il tecnico in conferenza stampa -. Abbiamo sfoderato una grande prestazione contro un Torino di valore assoluto, allenato da anni dallo stesso tecnico. Sono state create occasioni, pericoli e abbiamo concesso un tiro in 70'. Solo nel finale i ragazzi hanno subito gli avversari ma avevano speso tanto". L'allenatore sottolinea lo spirito del gruppo più forte anche delle assenze. "Giochiamo sempre per vincere, abbiamo dato tutto per i tre punti e i cambi sono la riprova - continua Di Francesco -. Mi tengo il punto, ma anche la prova e l'ottimo clean sheet che ci mancava. Kaio Jorge è stato la sorpresa che vi avevo annunciato: si è allenato bene, è cresciuto ed è stato sfortunato in un paio di episodi".





