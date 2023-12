Bertucci, 'legge Its Academy promuove eccellenza e occupazione'

"Promuovere gli Istituti tecnologici superiori". Nel Lazio via libera alla proposta di legge che mira a unire la formazione di livello superiore proposta dal sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, ovvero gli Its Academy, e il mondo delle imprese, garantendo percorsi di eccellenza. Questo il cuore della legge, a prima firma Marco Bertucci, consigliere di FdI presidente della commissione Bilancio del Lazio, approvata alla Pisana il 29 novembre.

Un "livello terziario dell'istruzione scientifica e tecnica, offerta alternativa per chi non voglia intraprendere il percorso universitario", è l'oggetto di questa normativa, di cui Bertucci ha ribadito l'importanza: "L'obiettivo della legge è valorizzare e promuovere questi istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica nati per potenziare l'occupazione", ha affermato il consigliere, spiegando i punti di forza: "I numeri confermano l'importanza degli Its Academy: alla fine dei 24 mesi del corso, sui circa 6000 discenti che hanno utilizzato questo strumento è stato registrato l'85% di occupati, con il solo 5,7% di inoccupati". Per i corsi, ha spiegato, "la Regione concorre per il 30%, mentre il restante 70% è di provenienza statale: è stata prevista nella legge l'istituzione di due fondi, con uno stanziamento a valere sul biennio 2024-2025 pari a 400mila euro per la parte corrente e a 700mila euro per la parte in conto capitale".

Sui vantaggi della legge non è della stessa opinione la consigliera del Pd, membro della commissione Istruzione alla Pisana, Eleonora Mattia: "La Regione Lazio ha approvato una legge nata già vecchia rispetto alla normativa nazionale, visto che ad oggi sono stati approvati solo 5 dei 18 decreti attuativi statali e che, nello stesso giorno in cui la maggioranza di centrodestra del Lazio l'ha approvata, il ministro Valditara annunciava l'avvio dell'iter in Parlamento di un disegno di legge di riforma dell'Istruzione tecnologico-professionale che impatterà fortemente anche sugli Its Academy", ha detto all'ANSA la consigliera, evidenziando che per lei è anche di "uno schiaffo per la comunità scolastica del Lazio", con uno "spreco di risorse regionali preziose per la scuola pubblica".



