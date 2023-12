Con le note di Cats si apre Il Sistina Chapiteau

Il tetto rosso e bianco con la scritta illuminata nella notte. Il palcoscenico ancora vuoto, ma che scalpita per accogliere passi e note. Il 13 dicembre a Milano alzerà finalmente il sipario Il Sistina Chapiteau, il primo teatro itinerante d'Italia dedicato alla commedia musicale, scommessa personale di Massimo Romeo Piparo, regista, produttore e direttore artistico dello storico Sistina di Roma, che lo ha pensato e realizzato per portare in tutto il Paese, anche lì dove non sono mai potuti arrivare, i grandi musical dello storico palcoscenico romano.

"È una tenda, un meraviglioso, modernissimo circo del musical - racconta lui all'ANSA - Ma basta entrare per sentirsi dentro a un vero teatro, dotato di ogni confort". Allestito allo Scalo Farini e con il patrocinio del Comune, lo Chapiteau "apre" su un foyer di oltre 300 metri quadrati, con zona ristorazione e aree riservate per eventi che intratterranno anche nei momenti di attesa dello spettacolo. Attraverso un tunnel di collegamento si accede alla sala da 1.500 posti, con un parterre di poltrone teatrali in velluto rosso e grigio, come quelle del Sistina di Roma. E poi il palcoscenico di oltre 300 metri quadri.

Per il taglio del nastro, è pronta una opening night all'insegna di Cats, il musical di Andrew Lloyd Webber, che Piparo ha ambientato all'ombra del Colosseo e primo titolo di stagione, con Malika Ayane protagonista, sotto le vibrisse della gatta Grizabella. Il 18 gennaio arriva invece il Marchese del Grillo con Max Giusti nei panni che furono di Alberto Sordi. Il 15 febbraio ecco il nuovo Matilda - Il musical, dal libro di Roald Dahl con Luca Ward nel ruolo en travesti della terribile preside Trinciabue. Dal 4 aprile Billy Elliot, con Giulio Scarpati e Rossella Brescia. "Dopodiché - conclude Piparo - la tenda andrà ad abbracciare un'altra zona d'Italia, probabilmente nel meridione".



