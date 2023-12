Opera Roma, La Bottega Fantastica con i giovani ballerini

"La Bottega Fantastica incarna un mondo dove i sogni si intrecciano senza soluzione di continuità con la realtà, evocando un mix di gioia, meraviglia e fascino, armonizzando perfettamente con le affascinanti melodie di Rossini e Respighi". Francesco Ventriglia descrive così il titolo che Eleonora Abbagnato gli ha affidato per il suo debutto con l'Opera di Roma il 9 dicembre alle 18 e il 10 alle 16.30.

"Creare La Bottega Fantastica per la Scuola di danza è stato un viaggio incantevole - spiega -, osservare la dedizione incrollabile di giovani talentuosi artisti un privilegio indescrivibile. Abbiamo dato vita a un balletto che è un'infusione di bellezza eterea, che trascende l'ordinario per creare uno spettacolo pulsante con la magica sinergia tra musica e arte".

Talento italiano, formatosi e cresciuto come danzatore alla Scala di Milano, Ventriglia ha seguito molto presto la sua propensione alla coreografia. Direttore dal 2010 al 2013 della compagnia del MaggioDanza a soli 32 anni, ha poi intrapreso una carriera di respiro internazionale che lo ha portato in Nuova Zelanda, Uruguay, Australia e negli Emirati Arabi. Al Teatro Nazionale arriva finalmente un suo lavoro, il primo per la Fondazione capitolina. Alla produzione, nuovo allestimento dell'Opera di Roma, prendono parte gli allievi con la partecipazione straordinaria di Ofelia Gonzalez e Pablo Moret, docenti della Scuola di Danza.

Le scene sono di Michele Della Cioppa, i costumi di Anna Biagiotti, le luci di Alessandro Caso. La Bottega Fantastica, oltre che nelle due repliche aperte al pubblico, va in scena per le scuole nelle mattinate del 12, 13, 14 e 15 dicembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA