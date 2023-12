Nuova Consonanza, Voce sola per l'omaggio a Cathy Berberian

"La tua voce è quest'anima diffusa", ha scelto questo titolo recuperando un verso di Eugenio Montale la cantante Ljuba Bergamelli per omaggiare a quarant'anni dalla morte Cathy Berberian (1925-1983), regina della vocalità contemporanea, nel concerto per voce sola che la vede protagonista il 9 dicembre a Roma per il Festival di Nuova Consonanza in corso al Mattatoio-La Pelanda.

"Dagli anni Cinquanta Cathy Berberian ha dato il via alla liberazione del corpo vocale e all'affermazione del teatro della voce - ricorda Bergamelli, che si dedica al teatro musicale, alla performance e al teatrodanza, con attenzione particolare alla nuova musica -. Il suo gusto per la parola e per il teatro vocale ne fanno un'artista unica, dotata di una duttilità vocale e mentale tale da permetterle di passare da uno stile e da un repertorio all'altro in modo sorprendente. In quegli anni diventa musa ispiratrice e laboratorio vivente per tanti artisti della cosiddetta Avanguardia, tra cui Berio, Cage, Bussotti, Maderna, che hanno scritto espressamente per lei e per la sua camaleontica personalità vocale".

Il programma si muove tra classici del contemporaneo e lavori di recente composizione, delineando un percorso ideale che intende esplorare le diverse rifrazioni della vocalità, enfatizzando anche l'aspetto performativo, dai brani di Cage, Guaccero, Berio a Morton Feldman, Georges Aperghis, Elliott Carter, Pasquale Corrado, Alessandro Solbiati, Vittorio Montalti. Verrà infine presentata in prima esecuzione Sei passi dalla luce di Maria Vincenza Cabizza. Il Festival di Nuova Consonanza prosegue fino al 22 dicembre.



