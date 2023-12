Sanità: Aurigemma, premio a eccellenze ricerca e innovazione

"Questa mattina, presso la sala Bartoloni del consiglio regionale del Lazio, ho consegnato dei riconoscimenti al Dott. Giovanni Capobianco, direttore della Uoc Geriatrica dell'ospedale Sant'Eugenio, al Dott. Marco Guazzaroni, direttore della Uoc Radiodiagnostica dell'ospedale Sant'Eugenio e al direttore generale della Asl Rm2, Giorgio Casati, per il progetto "Diagnosi precoce dei disturbi cognitivi in età geriatrica, supportata da algoritmi di intelligenza artificiale in un Pdta integrato e multidisciplinare", che ha ricevuto un importante premio al Forum Sistema Salute| Firenze, Stazione Leopolda 2023, nel premio AI Best in Healthcare. Ho consegnato un riconoscimento anche al Professor Francesco Cognetti, che è stato insignito del premio "Gianni Bonadonna" 2023, dall'associazione italiana di oncologia medica (Aiom)". Lo dichiara il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma.

"Oggi abbiamo voluto rendere merito ai professionisti della nostra sanità, che si sono distinti su tematiche molto delicate - aggiunge - Il progetto del dott. Capobianco, del dottor Guazzaroni, grazie anche al direttore generale Casati, ha avuto una fase di lavoro e confronto, a dimostrazione che quando c'è una giusta programmazione, si possono raggiungere risultati straordinari; il professor Cognetti, dal canto suo, ha ricevuto il premio Aiom, che è un riconoscimento per il suo profondo contributo dato nel corso degli anni nell'ambito dell'oncologia.

Intervenire in questo settore dimostra che la formazione del nostro personale sanitario è fatta in maniera eccellente. E questa è la riprova delle grandi capacità che abbiamo a disposizione nell'ambito della nostra regione - sottolinea Aurigemma -, che hanno fornito un valido e profondo contributo per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione. Dobbiamo prendere esempio da loro, da questi grandi professionisti, poiché dobbiamo avere una visione, una pianificazione attenta, al fine di rafforzare il servizio offerto, essendo in grado allo stesso tempo di gestire i progressi tecnologici e l'innovazione, che hanno riguardato anche il settore sanitario".



