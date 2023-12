Roma: Mancini 'Mou è il migliore, io sogno un altro trofeo'

"Qualsiasi allenatore che ho avuto mi ha dato qualcosa, se devo citarne uno Gasperini mi ha dato tanto, facendomi crescere sotto ogni aspetto per stare in Serie A. Oggi ho il migliore e imparo da lui ogni giorno sotto ogni aspetto, tattico e psicologico". Lo ha detto Gianluca Mancini, difensore della Roma, in un'intervista a SportMediaset. Sul vestire la fascia da capitano non ha dubbi: "Qui è una cosa importante e l'ho capito con il tempo".

I prossimi obiettivi, poi, sono quelli di vincere. "Un trofeo, qualsiasi troefeo, andrà bene", ha aggiunto Mancini che ha poi commentato com'è giocare con Dybala e Lukaku: "Prima di tutto sono due ragazzi eccezionali e poi giocatori fortissimi. È bello difendere contro di loro perché puoi imparare". E a loro Mourinho si affiderà in attacco contro la Fiorentina domenica, con Pellegrini che tornerà in mezzo al campo insieme a Paredes e Cristante. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, mentre porta e difesa confermati con Rui Patricio, Mancini, Llorente e Ndicka.





