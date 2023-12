Queen unseen, Il viaggio con Freddie di Peter Hince

Immagini mai pubblicate di tanti backstage e frangenti privati, pezzi rari dal microfono originale usato dal frontman ai costumi del video di Radio Gaga, filmati preziosi che documentano momenti storici come la nascita di We are the Champions dalle prime prove alla registrazione in studio. I fan di Freddie Mercury e della sua mitica band troveranno pane per i loro denti nella mostra 'Queen Unseen' che sbarca a Roma con gli oltre cento scatti di Peter Hince, a lungo road manager del gruppo e assistente personale del cantante morto nel 1991 e del bassista John Deacon.

Gli spazi di WeGil, l'edificio che negli anni del regime fu la sede della gioventù fascista e che la Regione Lazio ha trasformato in luogo multitasking, accolgono fino al 4 febbraio il racconto del fotografo che ha seguito come un'ombra la band britannica per più di 15 anni fino al 1986, e un centinaio di cimeli e memorabilia messi insieme da Niccolò Chimenti, cultore appassionato e collezionista tra i più quotati della materia.

Tra le rarità l'asta del microfono di Freddie Mercury nel suo ultimo concerto, una chitarra autografata di Brian May, un piatto autografato e le bacchette della batteria di Roger Taylor.

"Non è una mostra tradizionale - dice Gianni Chimenti, titolare di Blu&Blu Network, che con Stefano Melone l'ha organizzata - è un viaggio, una esperienza, nel mondo sconosciuto e coinvolgente dei Queen. Hince non aveva mai voluto mostrare in patria e in Europa le sue foto ed è un onore che abbia scelto noi per presentarle al pubblico partendo proprio dall'Italia". Hince cominciò a seguire la band nel 1975, poco prima della registrazione di A Night at the Opera. Da responsabile di strumenti e del soundcheck si occupava di far filare liscio ogni spettacolo e in poco tempo si guadagnò la fiducia di Freddie, Brian, John e Roger. Oltre alle foto e ai memorabilia la vera chicca della mostra sono i video, alcuni inediti e introvabili, girati in studio, le prove dei concerti, i backstage e di scorci più intimi, come quando un Freddie scatenato si lascia riprendere mentre canta nella vasca da bagno piena di schiuma.





