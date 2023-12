Nas nei supermercati in Ciociaria,sequestrati 130 kg di prodotti

Controlli intensificati nei supermercati della provincia di Frosinone da parte dei carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni In concomitanza con il periodo delle festività natalizie. Ne sono stati presi di mira più di uno ed in diverse città del territorio provinciale.

All'interno di uno dei supermercati i militari hanno scoperto circa 130 kg tra pane, pasta, carne e dolciumi, risultati in alcuni casi scaduti, in altri erano privi della documentazione con cui ricostruirne la provenienza.

I carabinieri hanno sequestrato gli alimenti, per un valore complessivo di circa 5mila euro ed hanno elevato una sanzione amministrativa di 2mila euro al titolare per la mancata attuazione delle previste procedure di autocontrollo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA