Minaccia la ex ma passeggera bus sente telefonata, arrestato

Arrestato dalla polizia a Roma un 32enne cubano per atti persecutori nei confronti della ex. Le indagini degli agenti del V Distretto Prenestino e del VII Distretto San Giovanni sono scattate in seguito alla segnalazione al Nue 122 di una passeggera di un autobus che aveva sentito e registrato una telefonata di un giovane con minacce molto gravi alla ex compagna, che accusava di non fargli vedere la loro figlia piccola. Grazie alle informazioni fornite dalla persona che aveva assistito alla telefonata e in seguito a controlli incrociati, i poliziotti sono riusciti a risalire all'uomo che aveva a suo carico diversi interventi di polizia per liti animate con l'ex compagna e dal 2020 risultano ripetuti episodi di minacce e molestie nei suoi confronti.

Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Roma.

