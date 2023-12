Fiorello, 'alla prima della Scala Renzi farà Don Carlo'

La rassegna stampa di Fiorello a Viva Rai2! si apre con la prima della Scala, i problemi di posti e le presenze istituzionali attese. "Pare che nel palco reale sarà seduta la senatrice a vita Liliana Segre" comincia Fiorello.

"Pensate che alla sua destra avrà La Russa e a sinistra il Sindaco Sala! Con loro poi ci saranno anche Maria Elisabetta Casellati, Matteo Salvini, Attilio Fontana... sembra una puntata di Floris!". E continua: "Ma vi starete chiedendo... E Renzi? Lui sarà in palcoscenico ad interpretare Don Carlo".

Grande ritorno poi a Viva Rai2! con Vincenzo Mollica, annunciato nel glass natalizio dal suo omonimo pupazzo, creato appositamente qualche anno fa per Viva Raiplay!. "Ho raccontato l'Italia per 40 anni e non ho mai smesso, neanche da cecato", dice il giornalista, atteso l'11 gennaio all'Auditorium Parco della Musica di Roma con il suo spettacolo teatrale L'arte di non vedere. "La cosa straordinaria è che sono entrato in Rai da essere umano e sono uscito da pupazzo grazie a Fiorello". E lo showman ricorda il riconoscimento unico al mondo ricevuto: "Il pupazzo Mollica vinse - siccome è piccolo - un mini telegatto come personaggio rivelazione di Viva Raiplay. E pensare che, quando dissi a Vincenzo che volevo trasformarlo in pupazzo, lui mi rispose con una rima che non posso dire!", commenta scherzoso Fiorello, tra le risate in studio.



