A porto di Civitavecchia record dei passeggeri delle crociere

Passeggeri in continua crescita nel porto di Civitavecchia, sia quelli relativi al traffico traghetti che quelli legati alle crociere. Lo rende noto l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale.

Se per i primi l'incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente è pari a circa l'11%, diverso il discorso per il settore crocieristico che ha registrato l'aumento di quasi un milione di crocieristi transitati nel porto di Roma nei primi nove mesi dell'anno (2.575.917 in totale). "Numero che si è ulteriormente e vertiginosamente incrementato nel mese successivo andando oltre le migliori previsioni di inizio anno.

Il Porto di Roma al 31 ottobre 2023, ha, infatti, sfondato il muro dei 3 milioni di crocieristi, record assoluto in un porto italiano, che lo conferma ancora una volta il primo porto crocieristico a livello nazionale e nella top ten mondiale", sottolinea l'Adsp. In continua espansione anche il traffico legato all'automotive che ha visto una significativa ripresa proprio a partire dall'inizio dell'anno in corso, con i piazzali del principale scalo laziale che hanno iniziato a riempirsi dopo la crisi pandemica. Nei tre trimestri del 2023 l'incremento percentuale rispetto al 2022 ha, infatti, superato il 73% per un totale di oltre 132 mila auto in polizza movimentate. "Per quanto riguarda le merci, in aumento quelle liquide, in calo invece le merci solide, che risentono - e continueranno a risentire - della graduale diminuzione del carbone in vista del phase out previsto entro il 2025", conclude l'Adsp.



