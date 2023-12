Taxi: Gualtieri, 'tassisti aderiscano a sconti di Natale'

Quest'anno si punta a circa 3.000 tassisti che aderiranno agli sconti per il Piano trasporti di Natale, mille in più dello scorso anno: è questo l'obiettivo del Campidoglio per le Festività 2023. "Attraverso le centrali taxi - ha spiegato Patanè - si può prenotare una vettura che ha aderito, nei posteggi si può chiedere lo stesso anche saltando le corse già in fila. Speriamo quest'anno di avere almeno mille adesioni in più da parte di autisti, per arrivare a 3mila".

"Facciamo un appello ai tassisti ad aderire all'iniziativa - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - Lo scorso anno poteva esserci scetticismo, ma il Comune ha pagato tutto in maniera molto puntuale quindi ora ci aspettiamo più adesioni. È un servizio che possiamo proporre ma non imporre, ma invitiamo ad aderire perché c'è comunque un vantaggio per tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA