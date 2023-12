Picchia la compagna che finisce in ospedale, arrestato

I Carabinieri di Gaeta (Latina), nel primo pomeriggio di domenica, sono intervenuti su segnalazione di alcuni vicini richiamati dalle urla di una donna, in un'abitazione di Itri. I militari hanno trovato all'interno dell'abitazione un uomo di 44 anni originario di Formia, ma residente ad Itri, e la sua compagna convivente di 43 anni anch'essa nata a Formia ferita dal compagno. I due avevano discusso e il 43enne ha aggredito la vittima: già nel 2020 le forze dell'ordine erano intervenute per un episodio simile deferendo l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personale aggravate. Al termine della ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti, l'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e posto ai domiciliari in attesa di udienza di convalida.

La donna ha ammesso che, nonostante la denuncia fatta in passato, per molto tempo ha continuato ad essere vittima delle continue minacce dell'uomo sfociate la scorsa domenica in una vera e propria aggressione svoltasi all'interno delle mura domestiche. La vittima è stata portata in ospedale e dimessa con dieci giorni di prognosi.



