Natale all'Auditorium, a Roma concerti, festival, mostra

Torna al Parco della Musica di Roma con un calendario di 70 proposte Natale all' Auditorium, l' appuntamento che dall' 8 dicembre al 7 gennaio offre una ampia scelta di musica italiana e internazionale, teatro, festival, mostre e spettacoli per bambini. Agli oltre 50 concerti tra musica pop, jazz e rock si aggiungerà il Roma Gospel Festival, tra i più importanti del genere in Europa, con alcune delle migliori formazioni provenienti dagli Stati Uniti. La collaborazione con il Globe Theatre proporrà tre spettacoli per ragazzi che rielaborano in modo allegro titoli shakespeariani.

Torna anche la rassegna di circo contemporaneo OPS!, inaugurata lo scorso anno in collaborazione con lo Stabile di Innovazione Circense, il centro di produzione circense fondato dalla Compagnia Circo El Grito, che porterà in scena tre spettacoli di compagnie innovative del panorama internazionale. Per la musica saranno in scena Enrico Nigiotti (8.12), Alessandro Mannarino (26 - 27 - 28.12) e Max Gazzè (29 - 30.12). Due gli artisti residenti della Fondazione Musica per Roma sul palcoscenico: il pianista e compositore premio Oscar Nicola Piovani con Note a Margine (26 - 27 - 28 .12) mentre a Capodanno sarà la volta di Tosca (1.01) che inaugura la sua residenza con concerto in tre atti sul meglio della sua storia artistica. Chiuderà il 5 gennaio il concerto dell'Orchestra popolare diretta da Ambrogio Sparagna.

Il Rome Gospel Festival dal 21 al 31 dicembre ospiterà per la prima volta un coro composto da 150 persone, proveniente da Baltimora e guidato dal Reverendo Eric Waddell; ; un coro proveniente da Tampa e Orlando, i Florida Inspirational Singers; l' Harlem Gospel Choir di New York; il Reverendo Earl Bynum con la sua formazione residente a Norfolk - Virginia, e due nuove formazioni in stile spiritual gospel-pop: Ty Morris e Kaylah Harvey. Spazio anche al teatro di prosa, a partire l' 8 e il 9 dicembre da Massimo Venturiello. Il pubblico dell'Auditorium saluterà l'arrivo del nuovo anno con Le letture serie e semiserie di Edoardo Leo (31.12). Per i più piccoli dal 25 dicembre al 7 gennaio si riderà con le commedie Riccardino III, Il mago Prospero e la Tempesta di Natale, Nonna Lia e le sue tre nipoti.



