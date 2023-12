Josh O'Connor al Troisi per La Chimera

Josh O'Connor incontra il pubblico de "La Chimera" al termine dello spettacolo delle 15.00 e all'inizio dello spettacolo delle 18.00, venerdì 8 dicembre! Nell'ultimo e prezioso film di Alice Rohrwacher , Josh O' Connor interpreta il protagonista Arthur, un giovane archeologo inglese degli anni 80 che si ritrova coinvolto in un pericoloso traffico illegale di reperti antichi, finendo nel mondo clandestino e pieno di trappole dei tombaroli. La pellicola, presentata in concorso al Festival de Cannes, è un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, in cui si svolgono i destini intrecciati dei personaggi, tutti alla ricerca della Chimera. Nel cast, al fianco di Josh O'Connor, Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. "La Chimera" che sarà al Troisi fino al 19 dicembre, è distribuito da 01 Distribution e prodotto da Rai Cinema, Tempesta Film, Amka Films Productions, Ad Vitam Production, ARTE France Cinéma, RSI - Radiotelevisione Svizzera di Lingua Italiana.



