Il Principe Harry in cima a Top Ten libri più venduti nel 2023

Lo scettro dei libri più venduti nei primi undici mesi del 2023 è di 'Spare. Il minore' (Mondadori, gennaio 2023) del Prince Harry seguito da 'Dammi mille baci' (Always Publishing giugno 2018) di Tillie Cole. A completare il podio, al terzo posto' La portalettere' (Nord, gennaio 2023) di Francesca Giannone.

Questo secondo la classifica dell'Associazione Italiana Editori presentata il 6 dicembre, nel giorno d'inaugurazione della Fiera della piccola e media editoria Più Libri più liberi.

Fra i dieci titoli più venduti dall'1 gennaio al 4 novembre 2023, al quarto posto 'La vita intima' (Einaudi, gennaio 2023) di Niccolò Ammaniti, al quinto 'Il mondo al contrario' (Autopubblicato, agosto 2023) di Roberto Vannacci e al sesto 'Tre ciotole' (Mondadori, maggio 2023) di Michela Murgia.

Seguono al settimo 'Come d'aria' (Elliot, gennaio 2023) di Ada D'Adamo, vincitrice postuma del Premio Strega 2023; ELP (Sellerio, giugno 2023) di Antonio Manzini e 'Le otto montagne' (Einaudi, ottobre 2018) di Paolo Cognetti. Chiude la top ten 'Due cuori in affitto' (Newton Compton, aprile 2022) di Felicia Kingsley.



