Il Natale arriva a Mercato Testaccio

Uno dei mercati rionali più belli della città, grazie alla sua struttura che lo rende unico, ospiterà il Mercatino di Natale. Dal 7 al 24 dicembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, al Mercato di Testaccio saranno posizionati 20 gazebo stile pagoda, ci saranno concerti live, prodotti tipici pugliesi, tartufo e miele. Prodotti artigianali tra cui: oggettistica, bigiotteria, accessori, ceramiche, maglieria cashmere, borse e tante idee per regali di Natale.

Un modo per vivere la città lontani dal traffico, in uno dei quartieri più antichi di Roma, una alternativa ai centri commerciali, ai grandi negozi, per godersi una passeggiata, trovare regali artigianali e non dozzinali, mangiare prodotti tipici e non industriali e farsi abbracciare da un'atmosfera magica.

Il 23 dicembre alle 11 ci saranno Canti di Natale, a cura dei Carolers della più antica scuola popolare di musica di Testaccio e della scuola di musica di Donna Olimpia, un coro di 15 elementi, splendidamente vestiti con costumi dell'Ottocento.

Il Mercatino di Natale al Mercato Testaccio è organizzato da Me.E.T. (Mercato Eventi Testaccio) e Figeim.



