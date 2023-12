20enne denunciato per un violento pestaggio a Bressanone

E' stato raggiunto da un'ordinanza di misura cautelare coercitiva il presunto responsabile di un violento pestaggio avvenuto nel piazzale della Stazione Ferroviaria di Bressanone poche settimane fa.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini effettuate dai carabinieri di Bressanone che, partite immediatamente dopo l'intervento, hanno consentito di ricostruire la dinamica del fatto ed individuarne il presunto autore in un ventenne, il quale, la sera dello scorso 20 ottobre, avrebbe aggredito in modo violento un quarantacinquenne romeno che, completamente ubriaco, aveva assunto comportamenti molesti nei confronti del gruppetto di ragazzi dei quali il giovane faceva parte.

L'indagato, residente ad Aquino (FR), subito dopo l'evento ha lasciato Bressanone, dove si trovava per motivi di lavoro, per fare rientro nella sua città. Tuttavia, grazie all'ottima collaborazione con i carabinieri del luogo di residenza, i militari sono riusciti a notificare ugualmente all'interessato il provvedimento.



