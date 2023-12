Santa Cecilia, Philippe Jordan nel Requiem Tedesco di Brahms

Il direttore d'orchestra Philippe Jordan torna dopo 11 anni di assenza a Santa Cecilia con il Requiem Tedesco di Johannes Brahms, uno dei capolavori corali fra i più amati di tutti i tempi. Il maestro svizzero salirà su podio dell'Orchestra e del Coro dell'Accademia Nazionale il 7 dicembre alle 19.30, con repliche il 9 e il 10 alle 18 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Direttore musicale della Staatsoper di Vienna, come lo è stato dell'Opéra National de Paris dal 2009 al 2021, Jordan ha debuttato al Festival di Bayreuth con Parsifal, tornandovi nel 2017 per I maestri cantori di Norimberga. Sale regolarmente sul podio delle migliori orchestre europee e degli Stati Uniti. Il concerto romano sarà aperto dall'Adagio della Decima sinfonia di Gustav Mahler. Nella seconda parte, l'Orchestra e il Coro dell'Accademia di Santa Cecilia eseguiranno il Requiem tedesco, la cui première ebbe luogo con grande successo nel Duomo di Brema nel 1868. Suddiviso in sette movimenti, Brahms decise di costruirsi da sé il testo del Deutsches Requiem, scegliendo e accostando con criteri personali alcuni testi tratti dall'Antico e Nuovo Testamento nella traduzione di Martin Lutero, e incentrando la sua attenzione soprattutto sulla condizione umana. Protagonisti della composizione, oltre al Coro, istruito da Andrea Secchi, e all'Orchestra, saranno il giovane soprano britannico Louise Alder e il baritono canadese Gerald Finley.





