Presidi rafforzati e raccolta, piano rifiuti per Roma a Natale

Presidi rafforzati, maggiore presenza sul territorio, potenziamento della raccolta per le utenze commerciali e dei materiali ingombranti. Sono i punti cardine del piano operativo predisposto da Ama, in coordinamento con Roma Capitale, per far fronte all'aumento della produzione di rifiuti tipico delle festività natalizie. Il piano straordinario è stato presentato oggi dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dall'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti, Sabrina Alfonsi, dal presidente di Ama, Daniele Pace e dal direttore generale, Alessandro Filippi. Già potenziati, a partire dal 20 novembre, i servizi fino al 7 gennaio.

Ci sarà un programma di presidio e spazzamento che interessa, in particolare, l'area archeologica del centro storico, di Castel Sant'Angelo ma anche il lungotevere e le strade consolari. Le officine interne ed esterne di Ama saranno aperte con turni rafforzati anche nelle giornate festive e degli impianti di trattamento dei rifiuti. Poteziato inoltre il calendario dei servizi rivolti alle utenze non domestiche con un incremento dei passaggi su 765 vie commerciali della città come anche la raccolta dei rifiuti ingombranti. Ai centri di raccolta già disponibili sul territorio cittadino si affianca, infatti, da questo mese la nuova struttura di Casale di Cerroncino, la prima nel municipio VI. Ama ha predisposto inoltre l'apertura straordinaria dei centri di raccolta anche nelle giornate del 25 dicembre e primo gennaio.



