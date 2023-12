Più Libri si inaugura con Mollicone, 600 appuntamenti

Sarà inaugurata dal presidente della commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera, Federico Mollicone, dal sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e dall'assessora alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre la Fiera della piccola e media editoria Più Libri più Liberi, alla Nuvola dell'Eur a Roma, dal 6 al 10 dicembre. All'apertura della manifestazione, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori, interverranno il 6 dicembre alle 12 anche Paola Passarelli, direttrice generale Biblioteche e diritto d'autore; Maurizio Forte, direttore del coordinamento promozione del Made in Italy di Ice - Istituto del Commercio Estero; Angela Maria Cossellu, amministratrice delegata Eur spa, oltre a Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Aie, Annamaria Malato, presidente di Più libri più liberi e Lorenzo Armando, presidente del Gruppo Piccoli editori di Aie.

Dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin, la fiera - che ha come tema Nomi Cose Città Animali e nuova curatrice e responsabile del programma Chiara Valerio - in cinque giorni proporrà oltre 600 appuntamenti e saranno 594 gli espositori provenienti da tutto il Paese. Nella giornata inaugurale arriverà alla Nuvola Juergen Boos, presidente della Fiera del Libro di Francoforte, che si confronterà con Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per l'Italia Ospite d'Onore alla Buchmesse 2024 su 'Promozione del libro, cosa conta davvero? Giornali, TV, Web, Fiere. Destinazione Francoforte'. Al centro del confronto nel programma professionale anche l'innovazione tecnologica di cui parlerà il 6 dicembre Mollicone nell'incontro L'editoria e l'intelligenza artificiale tra riforma e futuro.



