Fuggono all'alt, bloccati dopo un inseguimento

A bordo di un'auto risultata noleggiata hanno evitato l'alt intimato dai carabinieri della stazione San Basilio facendo scattare un inseguimento che si è concluso con la macchina finita contro un'auto in sosta. E' accaduto ieri sera alla periferia di Roma. A bordo una coppia, una 38enne e un 46enne, entrambi illesi. I militari hanno accertato che durante la fuga avevano lanciato una busta piena di cocaina, poi recuperata e la perquisizione in auto ha portato al rinvenimento e al sequestro di 1.700 euro in contanti. I due sono stati bloccati dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA