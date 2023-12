A Gravina, Cucinotta e Al Bano premio Euro Mediterraneo 2023

Premio 'Euro Mediterraneo 2023 Eccellenza e Sostenibilità' a Maria Grazia Cucinotta, Al Bano, Gabriele Gravina, Nicola Pietrangeli e Dino Zoff, solo per citare alcuni nomi. La cerimonia il 7 dicembre dalle 15.30 in Campidoglio.

Ideato dalla Fondazione E-Novation con l'Associazione Giornalisti del Mediterraneo, il premio ha coinvolto tanti ospiti provenienti da Paesi diversi ed esperienze di vari settori come economia, cultura, cinema, arte per rafforzare e costruire nuovi rapporti culturali, linguistici, religiosi, sportivi e economici tra i vari paesi dell'area Med.

"Oggi più che mai abbiamo bisogno di ambasciatori che divulghino la cultura del rispetto e che contribuiscano al miglioramento della società attraverso l'esaltazione dei principi di cooperazione tra i popoli", afferma Dundar Kesapli, giornalista di Stampa Estera, consigliere Ussi e presidente dell'Associazione Giornalisti del Mediterraneo. Al centro i valori di "libertà e partecipazione", spiega il presidente della Fondazione E-Novation, Massimo Lucidi.

Ampio spazio verrà dato al mondo dell'informazione, con particolare riguardo a quelle aree dove persistono conflitti e da dove si genera il grande processo dell'emigrazione.

Tra gli altri premiati Mehmet Büyükekşi (presidente della Federcalcio Turca); Ivan Zazzaroni (direttore del Corriere dello Sport); Mariastella Giorlandino (presidente fondazione Artemisia); Dino Mastrocola (Rettore dell'Università di Teramo); Manuel Bortuzzo (Atleta del nuoto paralimpico del gruppo sportivo Fiamme Oro); Rachid Benhadj (regista algerino); Amine Belmzoukia (presidente Federazione internazionale dell'Associazione dell'Intelligenza artificiale Marocco).





