Petizione genitore contro l'occupazione del liceo Tasso

"Cari genitori del liceo Tasso di Roma non è un segreto per nessuno che anche quest'anno rischia di ripetersi il rito dell'occupazione del liceo Tasso da parte di un'esigua minoranza di studenti.

Come genitore e utente della scuola auspico che ciò non avvenga ed evidenzio che, in passato, simili iniziative hanno gravato pesantemente sulla continuità didattica, sul rapporto di fiducia tra il complesso degli studenti e i docenti, sulle attività extra didattiche e, in particolare, hanno nuociuto agli studenti più fragili". Inizia così la lettera di un genitore agli altri genitori di studenti dello storico liceo romano. La missiva su change.org ha già raggiunto 155 firme.

Il padre in questione sottolinea che il dirigente del Tasso ha sempre proposto e, quest'anno, in particolare, già concordato con i rappresentanti eletti dagli studenti, una settimana di autogestione "durante la quale tutti potranno organizzare qualsiasi tipo di iniziativa, dibattito, sensibilizzazione politica e che, in ogni caso, esistono sistemi diversi, più democratici e propositivi di fare politica e far sentire la propria voce".

E quindi auspica "che ad un'eventuale occupazione della scuola non corrispondano conseguenze disciplinari generalizzate che penalizzino anche gli studenti dissenzienti, già pesantemente danneggiati dall'essere privati dell'accesso alla loro scuola, al loro luogo di aggregazione, al centro dei loro interessi".





