Morto il docente Roberto Valle, storico dell'Est Europa

È morto all'improvviso lo storico Roberto Valle, professore ordinario di Storia dell'Est Europa presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell'Università di Roma 'La Sapienza'. Era studioso della storia del pensiero politico russo e slavo meridionale tra età moderna e contemporanea e della storia delle metamorfosi e pseudomorfosi politiche e geopolitiche dello spazio europeo, eurasiatico e balcanico.

"Roberto - ricorda il preside di facoltà, Tito Marci - è stato un intellettuale raffinato, uno studioso sensibile, un docente amato dai suoi allievi, un promotore culturale e un uomo di grande cultura e profonda umanità. Grande conoscitore del mondo slavo e della cultura russa, ne interpretava il pensiero con il rigore scientifico dello studioso e, al contempo, ne assorbiva l'atmosfera, quasi fosse egli stesso un personaggio di un romanzo di Dostoevskij. Tra i suoi ultimi libri ricordo 'Lo spleen di Pietroburgo. Dostoevskij e la doppia identità russa', un testo geniale che oltre ad esporre analisi inedite e rigorose, trasmette tutto l'amore di Roberto per un mondo che gli apparteneva nel profondo".

Secondo la ricercatrice e collaboratrice di Valle, Renata Gravina, "da persona libera, da dandy, da intellettuale rivoluzionario Valle ha contribuito moltissimo all'avanzamento della comunità scientifica: per quanto riguarda la storia moderna e contemporanea del pensiero russo e di quella che chiamava jugosfera e della storia del pensiero europeo. Tra i recenti lavori di Valle vorrei ricordare: 'Mitopoiesi e destino dell'idea jugoslava', 'Le metamorfosi dello Stato-civiltà in Russia tra tradizione e rivoluzione' e 'L'idea russa e le idee d'Europa'. Le ricordo perché testimoniano la sua capacità divulgativa e al contempo aulica".

Oltre un centinaio le pubblicazioni tra articoli e saggi storici, di una produzione ultratrentennale, tra cui si ricorda anche l'attuale 'Spettri della Russia. Genealogie della russofobia e la questione ucraina', volume pubblicato nello scorso marzo. I funerali si terranno nel pomeriggio, alle 15, presso la parrocchia Santi Angeli Custodi, in via delle Alpi Apuane 1.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA