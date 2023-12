I Vigili del Fuoco viterbesi festeggiano Santa Barbara

La giornata è iniziata alle 10, con la messa solenne celebrata in uno degli hangar del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Poi alle 11, nel piazzale della caserma, sotto gli occhi delle centinaia di persone arrivate per la ricorrenza, i pompieri si sono esibiti in una serie di simulazioni operative difficoltose, quanto spettacolari.

Si è iniziato con quella di un incidente tra una vettura e un furgone che trasportava sostanze chimiche, raffigurate da un fumogeno verde.

Immediatamente, sono entrati in scena gli uomini della squadra pronto intervento, che hanno effettuato la dimostrazione di un salvataggio ferito, estraendo dal veicolo un attore, usando le famose ganasce idrauliche.

Contemporaneamente, i vigili del nucleo NBC (nucleare, batteriologico e chimico ) con tanto di tute speciali indosso, hanno dimostrato agli spettatori, come si fronteggia una probabile fuga di gas nocivi.

In seguito, quelli del nucleo-speleo-alpino-fluviale, si sono esibiti in uno spettacolare salvataggio in quota calandosi da un cestello estensibile ed estraendo un manichino da addestramento, da una vettura sospesa a 20 metri di altezza.

Infine, l'elicottero per operazioni speciali del 115, giunto appositamente dalla capitale, ha prelevato con il verricello di bordo un Vigile e una barella, dando vita ad una spettacolare simulazione di salvataggio aereo.

In chiusura, per la gioia dei tanti bambini presenti, una squadra di pompieri in costume ha recitato una scenetta comica dai risvolti acrobatici.



