Con un furgone hanno sfondato la vetrata di una banca e rubato denaro dagli sportelli per i clienti. E' accaduto nella notte a piazzale Adriatico, in zona Montesacro.

Sul posto la polizia scientifica, gli agenti delle volanti e del distretto Fidene che indagano per risalire ai responsabili.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA