Domani a La Sapienza flash mob e corteo per Giulia

Un flash mob per Giulia Cecchettin nel giorno del suo funerale. Gli studenti e le studentesse de La Sapienza hanno organizzato per domani la commemorazione per Giulia contro tutti i femminicidi. "A fianco delle diverse iniziative intraprese dall'Ateneo contro la violenza nei confronti delle donne, commemoriamo Giulia Cecchettin", la lettera della Facoltà di medicina e psicologia aderendo all'iniziativa.

Domani quindi studenti e professori si ritroveranno nel cortile della Facoltà di Medicina e Psicologia in Via dei Marsi 78, dove alle 13:10 ci sarà "un minuto di rumore". Poi un piccolo corteo partirà verso il murales dedicato alle vittime di femminicidio dove lasceranno un fiore rosso sotto ogni sagoma bianca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA