Viterbo, 45 anni di sodalizio facchini di Santa Rosa

Cerimonia per i 45 anni del sodalizio facchini di Santa Rosa oggi nel teatro Unione di Viterbo.

Presenti in sala, oltre a tutti i membri del sodalizio dei facchini, anche la sindaca, Chiara Frontini, il prefetto, Gennaro Capo, il consigliere Enit Sandro Pappalardo, il consigliere regionale Daniele Sabatini e tutte le massime autorità civili, militari e religiose del capoluogo.

La festa, patrocinata dal Comune di Viterbo e da Enit, era stata organizzata dal sodalizio dei facchini di Santa Rosa, per celebrare il decennale del riconoscimento Unesco alla macchina di Santa Rosa che, quest'anno, cade con i 45 anni di fondazione del sodalizio.

Era infatti il 1978, quando un gruppo di persone , tra cui l'allora capofacchino Nello Celestini, ideò e diede vita al sodalizio dei facchini.

Stasera - ha detto l'attuale presidente del sodalizio; Massimo Mecarini - chiedo alla sindaca Frontini di adoperarsi per intitolare un parco, un edificio o una Via a Nello Celestini.

Lui è stato uno dei protagonisti della storia della macchina e del sodalizio" Sul palco, insieme a Mecarini, anche l'attuale capofacchino, Sandro Rossi.

"Un viaggio iniziato 45 anni fa - ha detto - durante il quale il sodalizio ha assunto un ruolo sempre più importante per la città." A fine serata sono state consegnate ai facchini delle targhe premio per il raggiungimento di importanti traguardi nei trasporti della macchina.



