Nainggolan va in Indonesia, giocherà nel Bhayangkara

Radja Nainggolan ripartirà dall'Indonesia, paese di provenienza di suo padre. L'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter ha firmato un contratto con il Bhayangkara, e a renderlo noto è stato lo stesso club con un post su Instagram. "Welcome King", si legge postando a margine di una foto che lo ritrae seduto su un trono e con una corona in testa. E tra i like riferiti a questo post, c'è anche quello di Daniele De Rossi, ex compagno di squadra di Nainggolan nella Roma e poi suo allenatore nell'avventura, poco felice, alla Spal.

Così il 35enne 'Ninja', com'era soprannominato ai tempi della Roma e poi dell'Inter, torna a giocare dopo quattro mesi di inattività: lo attende un compito impegnativo, quello di risollevare le sorti della sua nuova squadra visto che il Bhayangkara si trova all'ultimo posto in classifica del campionato indonesiano.



