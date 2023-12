Mourinho polemico parla in portoghese 'mio italiano non forbito'

Josè Mourinho ancora una volta polemico. Il tecnico della Roma si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la partita vinta in rimonta con il Sassuolo e lo ha fatto parlando in portoghese. "Ringrazio il direttore (Pinto ndr) e la società che nelle ultime 24 ore mi hanno offerto sostegno - le parole dell'allenatore giallorosso -, e quindi la stabilità emotiva di cui si necessita per svolgere questo lavoro. E' stata una vittoria lottata, sofferta e meritata perché anche quando eravamo in svantaggio siamo stati migliori. Sono felice per i giocatori". "Oggi parlo in portoghese - ha aggiunto il tecnico, finito sotto inchiesta per aver espresso dubbi sulla designazione dell'arbitro Mercenaro per la gara di Reggio Emilia - perché il mio italiano non è così forbito per esprimere certi concetti, come quello sulla stabilità che è una qualità forte e necessaria per rendere al massimo livello". "A chi si lamentava (la panchina del Sassuolo ndr) - dico semplicemente che per ricevere fair play è necessario anche darlo" ha aggiunto Mourinho che ha concluso senza farsi fare domande.



