Da Grottaferrata encomio al Costruttore di Pace Franco Vaccari

Dal comune di Grottaferrata conferito l'Encomio solenne al fondatore della Cittadella della Pace, Franco Vaccari. Mediare, condividere e dialogare, per arrivare alla pace. Questa la mission del professor Vaccari, fondatore e presidente di Rondine Cittadella della Pace, associazione candidata nel 2015 al Premio Nobel per la Pace. Ed è per questo che il comune vicino Roma ha voluto dare un segnale: "Anche se quello di oggi è solo un piccolo passo di fronte a un tema così significativo e impattante pace nel mondo, contrapposto a quello della guerra e delle atrocità che porta con sé, abbiamo voluto che anche Grottaferrata desse un segnale forte di volontà per l'affermazione di una nuova cultura della pace", ha detto il sindaco Mirko Di Bernardo in apertura dell'evento all'Abbazia di San Nilo a Grottaferrata. "Il professor Vaccari ha rivoluzionato l'agire classico di ospitalità, ponendo nello stesso luogo ragazzi e ragazze da paesi belligeranti tra loro - ha spiegato primo cittadino -, creando un circolo virtuoso del bene, basato su condivisione, ascolto e dialogo. Per promuovere tale azioni, ma soprattutto per rendere contagiosi i profondi sentimenti che l'hanno animata, abbiamo deciso come Amministrazione di conferire l'Encomio Solenne".



