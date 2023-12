Alberi e rami caduti a Roma, interessata dal vento forte. Oltre cento le segnalazioni arrivate finora da varie zone della città. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza e la viabilità.

Al momento non risulterebbero feriti.Tra gli episodi, in via Perevagno, in zona Aurelia, due alberi secolari sono caduti in strada danneggiando un'auto in sosta.



