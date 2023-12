Stellantis: Consiglio Lazio approva odg per rilancio industriale

"La Regione Lazio si impegna a fondo nel percorso di salvataggio e rilancio dello stabilimento industriale di Stellantis di Piedimonte San Germano". Questo il passaggio chiave dell'ordine del giorno approvato all'unanimità a conclusione della seduta straordinaria del Consiglio regionale, presieduta da Antonello Aurigemma.

Due gli impegni contenuti nel dispositivo: una relazione periodica della Giunta al Consiglio regionale sull'attività del tavolo istituito dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, e la convocazione di un tavolo tecnico regionale a Cassino per il rilancio industriale di tutta l'area.

Un forte segnale di unità, insomma, che ha percorso tutta la discussione che si è svolta in Aula. Il Consiglio straordinario che ha discusso del tema è stato voluto dall'opposizione.





