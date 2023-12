Pedro, 'I tre punti l'unica cosa buona della Lazio di oggi'

"Lazio vittoriosa ma opaca? Non è stata una delle nostre migliori partite, è vero, dobbiamo lavorare forte sulla mentalità, l'unica cosa buona di oggi sono i tre punt, che ci servono per essere più tranquilli". E' quanto detto da Pedro, attaccante della Lazio autore del gol decisivo contro il Cagliari, ai microfoni di Dazn. "La dedica del mio gol è per un magazziniere del club, per tutta la settimana mi ha detto che avrei segnato, e quindi sono andato a festeggiare da lui".

Poi un commento sul sorteggio che ha messo l'Italia contro la Spagna agli Europei del 2024: "Sarà una bellissima partita, difficilissima, spero che vinca la Spagna ma l'Italia è molto forte".



