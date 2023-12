Nel viterbese auto vola dalla scarpata, muore 19enne

Un incidente è avvenuto questa notte intorno alle 23, sulla SP 71, che collega Viterbo al comune di Caprarola.

La macchina, un Opel Corsa nera, è uscita fuori strada ed è volata giù per una scarpata, in località Paradiso.

Quando sono arrivati i soccorsi, per il 19enne di origini est europee che era alla guida, non c'è stato nulla da fare.

Trasportato in ospedale ancora vivo, ma in gravi condizioni, il ragazzo che si trovava in macchina con lui.

Presenti sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i ragazzi dalla lamiere della vettura e il personale del 118.

Presenti anche i carabinieri della stazione locale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.



