Maltempo: alberi caduti a Fiumicino per il forte vento

Litorale romano sferzato dal forte vento e da una mareggiata, con picchi di onde tra i 2,5 ed i 3 metri. Alberi sono caduti sul territorio di Fiumicino, tra cui su via Portuense, viale di Porto, via De Sica, piazza Salvo D'Acquisto. In campo la protezione civile di Fiumicino per la rimozione degli alberi caduti e la messa in sicurezza. "Sono ore complicate per il vento forte che sta facendo danni sul territorio e mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente la nostra Protezione Civile Misericordia confraternita Città di Fiumicino, con cui in queste ore siamo in continuo contatto, per il grande impegno messo in campo ed il monitoraggio della situazione", afferma l'assessore all'Ambiente, Stefano Costa. Le strutture balneari della costa, da Ostia sino a Fregene, così come le imboccature di Fiumara Grande e dei porti di Ostia e Fiumicino, sono di nuovo alle prese con la forza del mare e sotto osservazione è il fenomeno erosivo. Particolare attenzione in un tratto di Focene dove, dopo la scorsa mareggiata, è stata approntata una difesa con paratie visto che l'acqua del mare si avvicinava ad alcune abitazioni. Il forte vento, oltre 40 nodi, ha sollevato molta sabbia dall'arenile sulla sede stradale del lungomare di Ostia. Un albero è caduto nella zona dell'Infernetto, nell'entroterra lidense.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA