Giubileo: Ama compra 269 mezzi e 52 mila nuovi contenitori

Più mezzi, nuovi cassonetti, un unico modello di cestoni gettacarte in tutta la città: Ama si prepara per tempo alla sfida del Giubileo. Sono state pubblicate 2 maxi-gare, bandite sulla piattaforma telematica Invitalia, per complessivi 158 milioni di euro. Lo rende noto Ama. Oggetto dei bandi l'acquisto di 269 nuovi mezzi pesanti, con relativi servizi di manutenzione per 6 anni e valore stimato complessivo di oltre 123 milioni (+ Iva), e la fornitura di oltre 52 mila nuovi contenitori, con importo totale pari a circa 35 milioni (+ Iva). Tra questi, 18.500 nuovi cestoni gettacarte, quasi il triplo di quelli attualmente posizionati sul territorio (pari a circa 6.300). Dopo il ricambio generazionale in atto, con già 750 nuove assunzioni (obiettivo circa mille entro la fine dell'anno), Ama, d'intesa con Roma Capitale, punta ora a rinnovare la flotta dei mezzi operativi, con particolare attenzione a quelli addetti allo svuotamento dei cassonetti, e ad ammodernare il parco contenitori stradali con l'obiettivo di migliorare gli standard qualitativi di pulizia nella città e garantire più decoro, anche in vista dell'anno giubilare. Questi investimenti rientrano nel Piano industriale pluriennale 2023-2028.

"Prosegue l'azione di rafforzamento di Ama - il commento del sindaco Roberto Gualtieri - e grazie a queste due nuove gare arriveranno 269 nuovi mezzi pesanti e decine di migliaia tra contenitori, cestoni e cassonetti stradali che contribuiranno a garantire maggiore decoro e qualità dei servizi in tutta la città, come previsto dal Piano industriale dell'azienda e in coerenza con il nostro Piano dei Rifiuti. Dopo aver riportato la funzionalità dei mezzi dal 40% al 65% e aver assunto 750 persone solo nel 2023, abbiamo ripreso un percorso costante di rilancio che vuole una capitale sempre più efficiente, pulita e a misura di cittadino".

"Uno sforzo straordinario, in stretta sinergia con Roma Capitale - aggiunge il presidente di Ama Daniele Pace - per farci trovare pronti alla sfida del Giubileo e per consentirci di assicurare a Roma il decoro che merita".



