Omicidio Thomas a gennaio udienza che può far saltare Assise

Sarà il Gip del Tribunale di Frosinone Fiammetta Palmieri il prossimo undici gennaio a decidere se Roberto e Mattia Toson, potranno essere processati o meno con il rito abbreviato. Lo ha stabilito lo stesso magistrato riservandosi di esaminare l'istanza dei difensori di padre e figlio arrestati a luglio con l'accusa di essere gli assassini di Thomas Bricca, il 19enne ucciso con un colpo di pistola alla testa esploso da due persone in sella ad uno scooter mentre si trovava con gli amici nel centro storico di Alatri. Secondo la ricostruzione dell'accusa i due Toson volevano vendicare due risse avvenute nei giorni precedenti tra loro ed il gruppo nel quale si trovava Thomas, il loro bersaglio era un suo coetaneo di nazionalità marocchina ma centrarono lui per errore in quanto indossava un giubbotto dello stesso colore dell'amico.

Gli avvocati Angelo Testa ed Umberto Pappadia hanno chiesto la derubricazione dell'accusa di omicidio premeditato pluriaggravato in omicidio preterintenzionale, senza le aggravanti dei futili motivi e, appunto, della premeditazione.

La difesa dei Toson ha subordinato la richiesta allo svolgimento di una speciale perizia antropometrica per stabilire la compatibilità delle altezze di Roberto e Mattia Toson con le sagome riprese dalle telecamere di sorveglianza che hanno inquadrato i due uomini a bordo dello scooter T Max dal quale sono partiti i colpi. Il 2 febbraio inizierà il processo davanti la Corte D'Assise di Frosinone con il rito immediato. Ma se il Gip Palmieri dovesse accogliere la richiesta salterebbe l'Assise per procedere con l'abbreviato.



