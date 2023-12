''Non ti scordar di me', Beniamino Gigli celebrato a Roma

Arie immortali, premi, borse di studio e raccolta fondi per iniziative di beneficenza. Il grande tenore Beniamino Gigli è stato celebrato a Roma il 30 novembre, giorno della sua morte, con un concerto nel Conservatorio di Santa Cecilia. La serata è stata promossa dall' Associazione lirico musicale 'Beniamino Gigli jr', fondata nel 2007 dal nipote del cantante marchigiano.

Il tenore Marco Armiliato si è esibito in 'E lucean le stelle' e 'Non ti scordar di me', accompagnato al pianoforte da Asia Gigli, pronipote del pianista. ''Per me, cittadino onorario di Recanati - ha detto Armiliato - ricevere il premio 'Non ti scordar di me' è un onore che si aggiunge alle tante esperienze straordinarie dal primo momento che ho ascoltato la voce del grande tenore. Oggi vogliamo ricordarlo perchè la sua voce e la memoria del suo esempio ci rinnovi sempre nel tempo e possa aiutare le nuove generazioni ad avere in lui un importante punto di riferimento''. Nel corso della serata si sono esibiti anche giovani cantanti del Conservatorio. A quattro di loro sono state consegnate borse di studio da parte dell' Associazione e del Comune di Recanati. L' Associazione Beniamino Gigli jr ha quindi aperto una raccolta fondi da destinare alla Terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Umberto I di Roma. Asia Gigli, presidentessa dell' associazione fondata dal padre Beniamino Gigli jr, che era medico pediatra, ha ricordato che l' associazione vuole sostenere i giovani cantanti lirici con concerti, eventi e concorsi lirici, e promuovere appunto iniziative di beneficenza per i bambini. Nella sala accademica del Conservatorio di Santa Cecilia, istituto dove Beniamino Gigli studiò, è stata allestita una mostra con esposizione di costumi di scena e cimeli appartenuti al tenore.



